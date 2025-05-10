شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير بالصدارة وبيراميدز يتراجع.. جدول ترتيب الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 10 مايو 2025 11:07 ص
اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق.
وخسر بيراميدز أمام البنك الأهلي 4-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري، جاء ذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فاركو 3-2.
بينما حقق الأهلي انتصارين متتاليين فى نفس الجولتين، على حساب حرس الحدود 5-0 والمصري 4-2، لينقض على الصدارة بفارق نقطتين.
الأهلي يتقدم برصيد 49 نقطة في انتظار القرار النهائي من لجنة الاستئناف بشأن قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم 3 نقاط من رصيده على خلفية أزمة مباراة القمة، والمفترض صدوره يوم 15 مايو، بينما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة.
بينمت ابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري بعد تعادل جديد مع سيراميكا 2-2.
الزمالك حاليا يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، و6 نقاط عن بيراميدز الثاني، مع تبقي 3 مباريات فقط في الموسم لكل منهم.
الأهلي - 49 نقطة
بيراميدز - 47 نقطة
الزمالك - 41 نقطة
البنك الأهلي - 36 نقطة
المصري - 35 نقطة
سيراميكا - 31 نقطة
فاركو - 30 نقطة
بتروجيت - 26 نقطة
حرس الحدود - 22 نقطة
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