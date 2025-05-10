الأهلي يطير بالصدارة وبيراميدز يتراجع.. جدول ترتيب الدوري المصري

وخسر بيراميدز أمام البنك الأهلي 4-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري، جاء ذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فاركو 3-2.

بينما حقق الأهلي انتصارين متتاليين فى نفس الجولتين، على حساب حرس الحدود 5-0 والمصري 4-2، لينقض على الصدارة بفارق نقطتين.

الأهلي يتقدم برصيد 49 نقطة في انتظار القرار النهائي من لجنة الاستئناف بشأن قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم 3 نقاط من رصيده على خلفية أزمة مباراة القمة، والمفترض صدوره يوم 15 مايو، بينما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة.

بينمت ابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري بعد تعادل جديد مع سيراميكا 2-2.

الزمالك حاليا يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، و6 نقاط عن بيراميدز الثاني، مع تبقي 3 مباريات فقط في الموسم لكل منهم.