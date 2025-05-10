شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أجانب مرشحين للرحيل عن أنديتهم في الميركاتو الصيفي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الموسم الجاري من محطته الأخيرة لحسم الأبطال المتوجين، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر، ومعه اقترب الميركاتو الصيفي من فتح أبوابه لانتقال اللاعبين استعداداً لموسم جديد، وبات هناك 6 نجوم من اللاعبين الأجانب مرشحين للرحيل عن فرقهم في الميركاتو المنتظر.

علي معلول

رغم التاريخ الكبير للنجم التونسي مع النادي الأهلي وعودته للتألق في المباريات الأخيرة عقب تعافيه من إصابة وتر أكيليس، إلا أن عقد علي معلول ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل عن القلعة الحمراء مجاناً حال عدم تجديد تعاقده، خاصة وأن مسألة بقائه في الأهلي تنتظر فرماناً من المدرب الجديد المنتظر التعاقد معه قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

رضا سليم ويحيى عطية الله

لم يقدم الثنائي المغربي رضا سليم ويحيى عطية الله، المستوى المتوقع لهما مع القلعة الحمراء خلال مشاركتهما مع الفريق في الفترة الماضية، وبات يحيى عطية الله قريباً للغاية من الرحيل بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، فيما ينتظر رضا سليم موقفه مع المدرب الجديد.

سيف الدين الجزيري

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد التونسي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ليقترب اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، وكان الجزيرى وقع على عقوده مع الزمالك خلال الأشهر الماضية، و لكن توثيقها في اتحاد الكرة يكون بنهاية الموسم الجارى، و متوقف على قرار باستمراره، وحال تعاقد الزمالك مع صفقة أجنبية قوية ، لن يتم توثيق العقود، ويتم رحيل اللاعب عن الأبيض لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، في المقابل حال الفشل في ضم صفقة سوبر يتم توثيق العقود ثم خروج اللاعب للإعارة.

فخر الدين بن يوسف وعبد الرحيم دغموم

ينتهي عقد كلا اللاعبين مع المصري بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم ينهي المصري مفاوضات التجديد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، كما رفض الجزائري عبد الرحيم دغموم تجديد تعاقده في انتظار عرضاً أوروبياً.