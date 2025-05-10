شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حارسي مرمى من شباب الزمالك فى مران الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادي، تصعيد كل من عمر محمد صلاح ومحمد إيهاب حارسي فريق الشباب مواليد 2008، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر عماد المندوه مدرب حراس الفريق تصعيد الثنائي للتدريب برفقة حراس المرمى بعد إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق بالأمس خلال مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس، الجمعة، تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى أيمن عبد العزيز المدرب العام وأحمد سمير المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة وتوجيه اللاعبين باستمرار قبل خوض تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.