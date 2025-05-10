شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جلسة التحقيق الجديدة مع زيزو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الشئون القانونية بنادي الزمالك حضور أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول في الحادية عشرة صباح اليوم السبت، من أجل حضور جلسة التحقيق بمقر القلعة البيضاء، بعدما تخلف عن حضور ثلاث جلسات سابقة.

ومن المقرر أن يحضر زيزو جلسة التحقيق داخل مقر نادى الزمالك، فى حضور محاميه الخاص، من أجل التحقيق معه بشأن انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود وينتظم فى التدريبات.

ومن المنتظر أن يقدم زيزو أدلة على وجود سبب مقنع دفعه بالانقطاع عن التدريبات طوال تلك الفترة، حيث سيستند اللاعب على مقطع الفيديو الذى انفرد بنشره ”الخليج 365”، خلال قيام عمال نادى الزمالك بإزالة صورته من ملاعب الناشئين ودهسها بالأقدام.

وتظلم أحمد مصطفى "زيزو" ضد العقوبات التى وقعت عليه في الأبيض، وقدم زيزو التظلم إلى الجهة المسئولة وأرفق بها مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما واتهامه بالتمرد من قبل النادي حسب وجهة نظره.