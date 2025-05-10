أن بي ايه: الساحر ميتشل يقود كليفلاند إلى تقليص الفارق مع إنديانا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قدم دونوفان ميتشل أداء ساحرا وسجل 43 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه إنديانا بايسرز 126 104 وتقليص الفارق إلى 1 2، الجمعة في نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وبعد أن تصدر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم مع 64 فوزا، حقق كليفلاند بداية مخيبة في نصف النهائي، إذ خسر أول مبارتين على أرضه، مدركا أن أي فريق في تاريخ الدوري لم ينجح بقلب تأخره 0 3 في الأدوار الإقصائية.

لذلك، دخل مباراة الجمعة مصمما على تفادي أخطاء المبارتين السابقتين، خصوصا الأخيرة عندما سجل ميتشل 48 نقطة لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز.

وإلى نقاطه الـ43، سجل الموزع الرائع 9 متابعات، خمس تمريرات حاسمة وسرقة كرة واحدة.

لكن هذه المرة حظي بدعم كبير بعد عودة زميله لاعب فريق كل النجوم داريوس غارلاند من الإصابة وأفضل لاعب دفاعي هذا الموسم إيفان موبلي والبديل المميز ديأندري هانتر.

غارلاند الغائب عن آخر أربع مباريات بسبب التواء في إبهامه سجل 10 نقاط، فيما أضاف موبلي، الغائب بسب التواء في كاحله، 18 نقطة و13 متابعة و3 سرقات و3 صدات.