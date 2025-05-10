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ناشئو اليد أمام كرواتيا وديا للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم

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ناشئو اليد أمام كرواتيا وديا للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

السبت، 10 مايو 2025 10:30 ص

يواجه منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس نظيره الكرواتي  في الودية الثانية  التي تجمع كلا المنتخبين  علي أرض الأخير ،استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

وخاض منتخب ناشئين كرة اليد الودية الأولي أمس بعد انهاء وديتي التشيك .

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس  في ودية ثانية علي التشيك  بنتيجة35-30  علي أرض الأخير  قبل التوجه إلي كرواتيا .

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل  وأحمد رمضان  ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي  ويوسف عبد الغني  وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان  ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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