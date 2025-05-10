شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام البرازيل وديا للمرة الثانية في الأسبوع الدولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 10 مايو 2025 10:10 ص
يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره البرازيلي السادسة مساء اليوم السبت في المواجهة الودية الثانية خلال الأسبوع الدولي المحدد له من 5 إلى 11 مايو الجاري.
ونجح منتخب كرة اليد في الفوز بالودية الأولي أول أمس الخميس بنتيجة 30-27 علي صالة حسن مصطفي .
تضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى ، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.
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