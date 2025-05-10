شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام البرازيل وديا للمرة الثانية في الأسبوع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره البرازيلي السادسة مساء اليوم السبت في المواجهة الودية الثانية خلال الأسبوع الدولي المحدد له من 5 إلى 11 مايو الجاري.

ونجح منتخب كرة اليد في الفوز بالودية الأولي أول أمس الخميس بنتيجة 30-27 علي صالة حسن مصطفي .



تضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى ، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.