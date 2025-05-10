شكرا لقرائتكم خبر عن التظلمات تؤكد اجتماعها 15 مايو للنطق بقرارات مباراة القمة وترفض طلب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو لجنة التظلمات انعقاد الاجتماع يوم 15 مايو من الشهر الجاري بدون تعديلات للمواعيد بناء علي طلب نادي الزمالك ، والتأكيد على الاجتماع التي حددته اللجنة مسبقا وهو يوم 15 مايو ،و الأقرب رفض طلب نادي الزمالك بتقديم موعد الاجتماع لـ 13 مايو .



اصدر الزمالك بيان جاء نصه كالتالي :استمرارًا للمشهد العبثى وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة، لم يكن مفاجئًا لإدارة نادى الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة. ويعرب مجلس إدارة نادى الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة فى كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظرًا لوجود رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية ، وفى المقابل، ما حدث الموسم الماضى ليس ببعيد عنا، فوقتها كانت اللوائح واضحة والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح (التسويف) الأسلوب المتبع فى ظل مبررات واهية ، ويُعلن نادى الزمالك عن إرساله طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأمام ما يحدث هذا الموسم، فإن نادى الزمالك لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.



قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها مساء الخميس برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم 15 مايو الحالي ، وقالت اللجنة في أسباب قراراها بالتأجيل أنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.