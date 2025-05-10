شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين فى الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال المران، وعدم المشاركة في باقي الفقرات، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.