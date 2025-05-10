شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا، التي أقيمت أمس الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب الرمادي اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات استعداداً لبيراميدز.

ومنح المدير الفني تعليماته للاعبين قبل انطلاق المران وشرح برنامج تدريب اليوم استعداداً للمباراة المقبلة أمام فريق بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً مفصلاً عن حالة مصابى الفريق قبل مواجهة بيراميدز ويرغب الرمادى فى الإطمئنان على جاهزية عناصر الفريق، قبل مواجهة بيراميدز خاصة أن يدرك مدى أهمية المباراة، فى الوقت الذى يستهدف فيه الأبيض المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد غياب طويل.

ويعانى أكثر من عنصر داخل صفوف نادي الزمالك من الإصابة وعلى رأسهم، محمود جهاد، أحمد فتوح، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد الجفالى، حيث طلب المدرب من الجهاز الطبي تقريراً طبياً عن البرنامج التأهيلي الذى يخضعون له فى الفترة الحالية ومدى جاهزيتهم لمواجهة بيراميدز المقبلة.