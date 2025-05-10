شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخطر ديانج بالعودة بعد انتهاء الإعارة للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ مسئولو النادي الأهلي ، لاعبه المالي المُعار إلى نادي الخلود السعودي آليو ديانج بالعودة إلى القلعة الحمراء للتواجد في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل واستكمال رحلته مع الفريق والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وأكد الأهلي لـ آليو ديانج أن إدارة الكرة في الفريق استقرت على عودته مرة أخرى بعد إنتهاء تجربة الإعارة التي بدأت الصيف الماضي بنادي الخلود السعودي واستمرت موسماً وتمت متابعة اللاعب خلالها بشكل جيد من قبل إدارة الكرة في الأهلي وتم الاستقرار على عودته لتدعيم وسط الفريق.

في هذا الشأن ، قال مصدر في النادي الأهلي ، أن مسئولو النادي كانوا يناقشون مصير ديانج خلال الفترة الأخيرة وكان هناك خلاف بشأن عودة اللاعب لكن الأغلبية رجحت عودة اللاعب المالي قبل أن يتولى محمد يوسف مؤخراً منصب المدير الرياضي بعد رحيل مارسيل كولر.

وساهمت وجهة نظر محمد يوسف في زيادة كفة عودة ديانج رغم نجاح الأهلي في حسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل ، وأوضح المصدر أن ديانج سيكون ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية وسيواصل رحلته مع المارد الأحمر خلال المواسم المقبل.