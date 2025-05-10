شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتحدى الاتحاد السكندري في مواجهة صعبة للهروب من شبح الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء اليوم، السبت، نظيره غزل المحلة بضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث من جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 23 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 21 مباراة لكل منهما.



ويهبط آخر فريقين بجدول الترتيب إلى الدرجة الثانية، ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 19 نقطة بينما يتذيل مودرن سبورت الترتيب بـ 18 نقطة ولديه مباراة أقل.



وطالبت الجماهير المحلاوية اللاعبين والجهاز الفني لخوض المباريات الاربع القادمة بهدف الفوز دون انتظار لنتائج المباريات الأخرى، لتفادى وضع الفريق في هذا الموقف الصعب والحرج بعد أن فرطوا في النقاط بسهولة في مباريات كانت في متناول أيديهم.



ويخوض فريق الاتحاد صاحب الضيافة مواجهة اليوم طامحًا في الفوز للوصول إلى النقطة 26 للاطمئنان على بقائه وسط الكبار وطمأنة الجماهير الاسكندرانية التي سوف تساند وتؤازر فريقها بقوة.



وحرصت إدارة الاتحاد على تحفيز جماهيرها لحضور المباراة، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري تحمل أسعار تذاكر الجماهير والدخول مجانيا.