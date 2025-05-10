شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يطلب تقريراً عن المصابين في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

طلب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً مفصلاً عن حالة مصابى الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة البطولة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الرمادى فى الإطمئنان على جاهزية عناصر الفريق،قبل مواجهة بيراميدز خاصة أن يدرك مدى أهمية المباراة،فى الوقت الذى يستهدف فيه الأبيض المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد غياب طويل.

ويعانى أكثر من عنصر داخل صفوف نادي الزمالك من الإصابة وعلى رأسهم،محمود جهاد،أحمد فتوح،محمود عبد الرازق شيكابالا،أحمد الجفالى،حيث طلب المدرب من الجهاز الطبي تقريراً طبياً عن البرنامج التأهيلي الذى يخضعون له فى الفترة الحالية ومدى جاهزيتهم لمواجهة بيراميدز المقبلة.