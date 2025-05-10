شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخضع اليوم لجلسة تحقيق جديدة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لجلسة تحقيق جديدة فى الحادية عشر صباح اليوم، السبت، بمقر القلعة البيضاء، بعدما تخلف عن حضور ثلاث جلسات سابقة.

ومن المقرر أن يحضر زيزو جلسة التحقيق داخل مقر نادى الزمالك، فى حضور محاميه الخاص، من أجل التحقيق معه بشأن انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود وينتظم فى التدريبات.

ومن المنتظر أن يقدم زيزو أدلة على وجود سبب مقنع دفعه بالانقطاع عن التدريبات طوال تلك الفترة، حيث سيستند اللاعب على مقطع الفيديو الذى انفرد بنشره الخليج 365، خلال قيام عمال نادى الزمالك بإزالة صورته من ملاعب الناشئين ودهسها بالأقدام.

وتظلم أحمد مصطفى "زيزو" ضد العقوبات التى وقعت عليه في الأبيض، وقدم زيزو التظلم إلى الجهة المسئولة وأرفق بها مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما واتهامه بالتمرد من قبل النادي حسب وجهة نظره.