شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جولات نارية تحسم مصير بطل دوري nile بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

لايزال بطل دوري نايل هذا الموسم محل صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

ونستعرض مواجهات بيراميدز والأهلى والزمالك المتبقية فى دوري نايل كالتالى:

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة



بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).

وجاءت لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز بخصوص حسم بطل المسابقة في حال تساوي نقاط الفريقين كالتالي:

1ـ النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلهم، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الأن بفارق 3 أهداف.

2ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

3ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4ـ النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5ـ في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة