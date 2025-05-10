شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترسل مستندات أزمة مباراة القمة للجنة التظلمات خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل رابطة الأندية خلال ساعات جميع المستندات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك و الأهلي و التي انسحب منها الأحمر ولم يحضر للمباراة للإعتراض علي عدم تعيين طاقم حكام اجنبي .



كما قررت لجنة التظلمات استدعاء طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل إصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

وكان الزمالك قد اعترض علي قرار تأجيل البت في أزمة مباراة القمة أمام الأهلي مطالبا بحسم الأزمة قبل يوم 13 مايو الجاري.



وأصدر الزمالك بيانا جاء فيه" استمرارًا للمشهد العبثى وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة، لم يكن مفاجئًا لإدارة نادى الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة. ويعرب مجلس إدارة نادى الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة فى كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظرًا لوجود رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية ، وفى المقابل، ما حدث الموسم الماضى ليس ببعيد عنا، فوقتها كانت اللوائح واضحة والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح (التسويف) الأسلوب المتبع فى ظل مبررات واهية ، ويُعلن نادى الزمالك عن إرساله طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأمام ما يحدث هذا الموسم، فإن نادى الزمالك لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر