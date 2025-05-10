شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ساخن بين إمام عاشور وناصر منسى على صدارة هدافى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 10 مايو 2025 06:30 ص
تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري ليستمر الصراع فى جدول ترتيب هدافى المسابقة.
ويدور صراع ساخن بين إمام عاشور نجم الأهلى وناصر منسى نجم الزمالك على صدارة ترتيب هدافى الدورى، حيث سجل إمام عاشور11 هدفًا بعد تسجيله هدفين فى فوز المارد الأحمر على المصرى برباعية مقابل هدفين ويحل ناصر منسي مهاجم الزمالك فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف بالتساوى مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى.
وحقق الأهلي، الفوز على المصري برباعي مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بمسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.
يغرد إمام عاشور منفردًا على صدارة الهدافين في الدوري المصري بعدما كان في المركز الثالث قبل لقاء الفريق البورسعيدي.
ورفع عاشور رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الممتاز، ويأتي خلفه ناصر منسي (الزمالك) وأسامة فيصل (البنك الأهلي) (10 أهداف).ترتيب هدافي الدوري المصري
إمام عاشور - الاهلى - 11 هدف
- ناصر منسي - الزمالك - 10 أهداف.
- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 10 أهداف.
- محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.
- عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.
- شادي حسين - زد - 8 أهداف.
- ياو أنور - البنك الأهلي - 8 أهداف.
- فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.
- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.
- إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.
- مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.
- جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.
- عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.
- رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.
- وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.
- حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.
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