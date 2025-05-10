شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ساخن بين إمام عاشور وناصر منسى على صدارة هدافى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري ليستمر الصراع فى جدول ترتيب هدافى المسابقة.

ويدور صراع ساخن بين إمام عاشور نجم الأهلى وناصر منسى نجم الزمالك على صدارة ترتيب هدافى الدورى، حيث سجل إمام عاشور11 هدفًا بعد تسجيله هدفين فى فوز المارد الأحمر على المصرى برباعية مقابل هدفين ويحل ناصر منسي مهاجم الزمالك فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف بالتساوى مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى.

وحقق الأهلي، الفوز على المصري برباعي مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بمسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.

يغرد إمام عاشور منفردًا على صدارة الهدافين في الدوري المصري بعدما كان في المركز الثالث قبل لقاء الفريق البورسعيدي.

ورفع عاشور رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الممتاز، ويأتي خلفه ناصر منسي (الزمالك) وأسامة فيصل (البنك الأهلي) (10 أهداف).

ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور - الاهلى - 11 هدف