شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي لحسم ملف المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل مفاوضات وإتصالات إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المدرب الجديد لتدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم توجيه الشكر له عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وترغب الإدارة الأهلاوية في حسم ملف المدرب الجديد ليقود الفريق بدلاً من عماد النحاس الذي يقود الأهلي حالياً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد ، وهناك أكثر من مدرب أوربي مُرشح لتدريب المارد الأحمر وحسب تأكيدات مصدر في القلعة الحمراء فأن المدرب الجديد لن يكون من المدرسة اللاتينية وسيكون أوربياً.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع أكثر من مدرب ألماني وبرتغالي أبرزهم ،الألماني صاحب الأصول الكرواتية كوستا رونياييتش، المدير الفني الحالي لفريق أودينيزي الإيطالي، والمدرب الإسباني خافيير جارسيا بيمينتا، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية الإسباني وأخرين من أوربا، وجدد المصدر تأكيداته على أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي خارج حسابات الأهلي تماماً.