شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد لجنة التظلمات على خطابه بشأن أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 10 مايو 2025 04:30 ص
ينتظر نادي الزمالك الرد على طلبه من قبل لجنة التظلمات حسبما أعلن فى بيان رسمى يوم الخميس ، حيث أرسل طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأكد نادى الزمالك فى بيانه أنه أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن النادى الأبيض لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.
وأوضح الزمالك ضمن بيانه أنه لم يكن مفاجئًا لإدارة نادى الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة. ويعرب مجلس إدارة نادى الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة فى كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظرًا لوجود رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية.
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