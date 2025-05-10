شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد لجنة التظلمات على خطابه بشأن أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر نادي الزمالك الرد على طلبه من قبل لجنة التظلمات حسبما أعلن فى بيان رسمى يوم الخميس ، حيث أرسل طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأكد نادى الزمالك فى بيانه أنه أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن النادى الأبيض لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.