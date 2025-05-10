شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الهبوط قبل انطلاق الجولة السادسة اليوم بمواجهة الاتحاد والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة مباراة قوية تجمع الاتحاد السكندري مع غزل المحلة على ستاد الاسكندرية فى مجموعة تفادى الهبوط.

تشهد قمة الترتيب صراعًا شديدًا بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطمح كلا الفريقين في حسم لقب الدوري في الجولات القليلة المتبقية، وجاء ترتيب الفرق في مجموعة التتويج بعد انتصار القلعة الحمراء على حساب المصري البورسعيدي كالتالي:

وفي القسم الآخر من الجدول، حيث تحتدم المنافسة بين الفرق التي تسعى لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، جاءت مراكز فرق منطقة الهبوط كما يلي: ترتيب مجموعة تفادى الهبوط ترتيب مجموعة تفادى الهبوط زد إف سي يتصدر المجموعة برصيد 29 نقطة من 5 مباريات. الجونة يحتل المركز الثاني بـ 27 نقطة من 5 مباريات. الاتحاد السكندري، أحد الفرق العريقة، يأتي ثالثًا برصيد 23 نقطة من 4 مباريات. طلائع الجيش في نفس المركز النقطي بـ 23 نقطة، ولكن بعدد مباريات أقل (4 مباريات). سموحة لديه نفس الرصيد أيضًا (23 نقطة) لكنه لعب 5 مباريات. إنبي يتواجد في المركز السادس بـ 21 نقطة من 4 مباريات. غزل المحلة في المركز السابع بـ 20 نقطة من 4 مباريات. الإسماعيلي يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 5 مباريات. مودرن سبورت يتذيل الترتيب برصيد 18 نقطة من 4 مباريات.

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