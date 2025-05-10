الامارات | 3 مباريات مصيرية في دوري «الأولى» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 18:10 من مساء اليوم منافسات الجولة الـ27 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي ستشهد إقامة جميع مبارياتها في يوم واحد، تزامناً مع اقتراب المسابقة من الحسم، وتبرز إلى الواجهة ثلاث مباريات مصيرية للفرق التي تتنافس على بطاقتي التأهل لدوري أدنوك للمحترفين والفوز بدرع بطولة دوري الدرجة الأولى، إذ يلتقي الظفرة مع يونايتد على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، وتُعد أقوى مباريات الجولة حيث يملك الظفرة 47 نقطة في المركز الثاني، بينما يونايتد 41 في المركز الخامس، ويتوجب على الظفرة تحقيق الفوز في المواجهة لتجنب الدخول في حسابات جديدة قد تكلفه الابتعاد عن المنافسة، بينما سيكون فريق يونايتد قريباً من المركز الثالث حال فوزه.

ويستضيف دبا المتصدر للمسابقة فريق حتا في مباراة يطمح فيها «النواخذة» إلى الفوز لضمان البقاء في الصدارة والاقتراب من الفوز بدرع دوري الدرجة الأولى، إذ يبلغ رصيد دبا 49 نقطة، وفقدان النقاط ممنوع عليه خصوصاً أنه سيلعب مباراة أقل من منافسيه الظفرة والفجيرة، في المقابل يبلغ رصيد حتا 40 نقطة في المركز السادس، ويبحث «الإعصار» أيضاً عن تحقيق الفوز وانتظار بقية النتائج ليتمكن من إنهاء الموسم بمركز جيد، كما أن حتا يتطلع إلى تكرار نتيجة الفوز التي حققها على دبا بهدف نظيف في مرحلة الذهاب.

من جانبه، يستضيف فريق الفجيرة منافسه مصفوت في مباراة مصيرية طلباً للفوز الذي سيبقيه في المنافسة على الصعود، إذ يبلغ رصيد الفجيرة الحالي 42 نقطة في المركز الثالث، بينما ستتراجع حظوظه في المنافسة على التأهل لدوري المحترفين حال الخسارة أو التعادل، في المقابل يبلغ رصيد مصفوت 24 نقطة في المركز الـ11 وسيلعب المباراة لأجل تحسين مركزه. وفي بقية المباريات يلعب الحمرية مع «غلف إف سي»، والجزيرة الحمراء مع «مجد»، وستحدد نتيجة هاتين المباراتين بنسبة كبيرة الهبوط والبقاء في دوري الدرجة الأولى، وتختتم الجولة بمواجهة «غلف يونايتد» مع العربي في ملعب العربي، بهدف تحسين المراكز.