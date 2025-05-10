الامارات | منتخب الإمارات يشارك في مونديال «ميني فوتبول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مشاركة منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» في مونديال أذربيجان المقرر خلال الفترة من 21 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 17 لاعباً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وتغادر البعثة إلى أذربيجان يوم 15 الجاري، بعد مراحل متدرجة من الإعداد في دبي، بخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الأوزبكي، لرفع مستوى جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس لجنة كرة القدم المصغرة، سعيد العاجل، أن المشاركة في مونديال أذربيجان فرصة مهمة لتأكيد تطور المنتخب الوطني، وجاهزيته للبطولات العالمية، من خلال الاستعدادات الكبيرة في المعسكرات الداخلية، والمشاركة في البطولة الآسيوية الشهر الماضي في دبي وفوزه بالمركز الثالث.

وأوضح أن المنتخب الوطني يمتلك هوية مميزة، ولديه خبرة كبيرة اكتسبها من خلال المشاركة في العديد من البطولات العالمية والقارية والخليجية.