الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تركيز

أخبر لاعب يشارك في أكثر من لعبة فردية زملاءه المقربين، أنه قرر التركيز على رياضة واحدة لأن قيمة جوائزها المادية أكبر من غيرها.

تعديل

أبلغ لاعب أجنبي إدارة النادي الذي يلعب له في دوري المحترفين بضرورة تعديل البنود المالية للعقد المبرم بينهما، بعد نجاحه في تقديم أداء مميز خلال الموسم الجاري، خصوصاً أن عقده لايزال سارياً للموسم المقبل.

وظيفة

كثّف عضو حالي في مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية من اتصالاته للحصول على وظيفة دائمة للعمل في الاتحاد، بعد علمه أنه لن يكون بإمكانه الترشح في الانتخابات المقبلة.

مقيم

أبدى لاعب مقيم انضم إلى فريق يلعب في دوري المحترفين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية اندهاشه من عدم الدفع به في المباريات سوى دقائق قليلة في مباراتين، مبيناً أنه مستغرب حماس النادي وإصراره على التعاقد معه وفي الوقت نفسه تجاهله، رغم أن الفريق يحتاج إلى جهوده بعد تعرض عدد من اللاعبين للإصابة.

مفاوضات

يبحث مسؤول في أحد أندية دوري الدرجة الأولى التي تُعد مرشحة للصعود إلى دوري المحترفين بدء مفاوضات مبكرة مع مدرب شهير، لقيادة الفريق في المحترفين خلال الموسم المقبل، وذلك لسد الطريق أمام أندية أخرى ترغب في التعاقد مع المدرب نفسه.

تعهّد

رفض مدرب مواطن التعاقد على قيادة الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى بداية من الموسم المقبل، قبل أن تتعهّد إدارة النادي بأن الهدف المرصود للفريق في الموسم المقبل، هو المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين.

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