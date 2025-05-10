الامارات | نوير يعود إلى حراسة مرمى بايرن بعد غياب شهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود المخضرم مانويل نوير إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الـ33، وذلك بعد أكثر من شهرين على إصابته بتمزق في عضلة الساق اليمنى. وقال المدرب البلجيكي فنسان كومباني في مؤتمر صحافي: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيعود (مانو) هذا ما أتمناه».

وكان القائد نوير أُصيب في عضلة الساق اليمنى في 5 مارس أثناء احتفاله بهدف سجله جمال موسيالا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن. وفي الأسبوع الماضي، تواجد على دكة البدلاء خلال التعادل أمام لايبزيغ 3-3.

وتُوج بايرن بلقب الدوري للمرة الـ34 في تاريخه الأحد الماضي، وسيتسلّم الفريق درع البطولة بعد نهاية المباراة. وستكون هذه المباراة الأخيرة على ملعب «أليانتس أرينا» لأسطورة النادي توماس مولر الذي سيخوض مباراته الرسمية رقم 750 في مختلف المسابقات بقميص الفريق البافاري.