شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئى اليد أمام كرواتيا وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 29-23 في المباراة الودية الأولى التى جمعت كلا المنتخبين على أرض الأخير، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ناشئى كرة اليد مواجهة ودية ثانية أمام كرواتيا غدا السبت.

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس في ودية ثانية علي التشيك بنتيجة 35-30 على أرض الأخير أمس قبل التوجه إلى كرواتيا.

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيى نادر السيد وكريم حمدي السيد.