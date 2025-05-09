شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرد منفرداً.. جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الجمعة 9-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدورى بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 9-5-2025،برصيد 49 نقطة،وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد تعثره أمام البنك الأهلي،وحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة والبنك الأهلى في المركز الرابع 36 نقطة.



جدول ترتيب الدورى

ترتيب الدوري المصري بيراميدز 2-4 البنك الأهلى

حقق فريق البنك الأهلى فوزا صعبا على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة، التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

وأحرز هدف التقدم للبنك الاهلى في الدقيقة 4، بعدما استغل عرضية متقنة من يعقوبو ليسددها على الطائرة في شباك بيراميدز يفشل أحمد الشناوى في التصدي لها، وأضاف أسامة فيصل الهدف الثانى للبنك الأهلى في الدقيقة 21 بعدما استغل تمريرة ياو أنور الذى خطف الكرة من بلاتى توريه ومرر الكرة لأسامة فيصل الذى وضعها على يسار أحمد الشناوى، وقلص إبراهيم عادل النتيجة لبيراميدز بعد إحراز الهدف الأول في الدقيقة 48 بعدما راوغ مدافع البنك الاهلى ووضع الكرة في أقصى الزاوية الشمال فشل البلعوطى في التصدي لها، ونجح مروان حمدى في إدراك التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 74 بعدما حول عرضية متقنة من محمد حمدى فور نزوله.

أعاد أحمد مدبولى لاعب البنك الاهلى التقدم لفريقه أمام بيراميدز في الدقيقة 82، بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة يفشل الشناوى في التصدي لها، ليتقدم البنك الأهلى مجددا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ياو أنور مهاجم البنك الأهلى الهدف الرابع لفريقه أمام بيراميدز بعد تمريرة من سيد نيمار، ليضعها بقوة فى أقصى الزاوية اليمنى للشناوى، لتصبح النتيجة 4/ 2 للبنك الأهلى.

بهذه النتيجة رفع فريق البنك الأهلى رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، فيما بقى بيراميدز عند النقطة 47 في المركز الثانى متأخرا بنقطتين عن الاهلى.

فاركو 2-2 بتروجت

فاز فريق فاركو على بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة البطولة).

افتتح جابر كامل التسجيل لـ فاركو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل إسماعيل بامبا لـ بتروجت في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً قبل أن يضيف أحمد شريف الهدف الثانى للفريق السكندرى في الدقيقة 49.

