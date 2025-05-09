شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل 2-2 مع بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق فاركو مع بتروجت بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة البطولة).

افتتح جابر كامل التسجيل لـ فاركو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل إسماعيل بامبا لـ بتروجت في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً قبل أن يضيف أحمد شريف الهدف الثانى للفريق السكندرى في الدقيقة 49 وتعادل الفريق البترولى من ركلة جزاء سجلها حامد حمدان فى الدقيقة (90+4).

ترتيب فاركو وبتروجت في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق فاركو المركز السابع في جدول ترتيب الدورى (مجموعة البطولة) برصيد 30 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة .

تشكيل بتروجيت ضد فاركو

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، حامد حمدان.

خط الوسط: رشاد المتولي، محمد علي، خالد أبو زيادة.

خط الهجوم: بدر موسى، إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

تشكيل فاركو أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، إينوك بنجامين، أحمد شريف مصطفى، أحمد جمال كامل.

خط الوسط: عمرو ناصر، عزمي غوما، جيفرسون إينكادا.

خط الهجوم: عمر رضا، ياسين محمد، محمد فخري.