شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الاولمبية : دعم الرئيس السيسي وراء نجاحات الرياضة المصرية المتتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للرياضة المصرية، مؤكداً أن إستضافة مصر للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي، الذي اختُتم مؤخرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُجسد المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على الساحة الرياضية، ويعكس تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الدور الرياضي للدولة.

ونوّه ياسر إدريس إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ترجمة استراتيجية الدولة الرياضية إلى واقع ملموس، من خلال إستضافة وتنظيم فعاليات كبرى تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز رياضي إقليمي ودولي.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن المنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي، الذي شهد مشاركة وفود من 54 لجنة أولمبية وطنية، حظي بإشادة واسعة من المشاركين الذين وصفوه بأنه الأفضل بين النسخ السابقة، ما يفتح المجال أمام مصر لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى في المستقبل.

وكشف إدريس عن قرب حصول اللجنة الأولمبية المصرية على منح دولية موجهة للرياضيين والمدربين والإداريين، تهدف إلى تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، وتمكينهم من رسم مسارات مستقبلية ناجحة، تأهيلاً لهم ليصبحوا كوادر متميزة تلبي احتياجات الساحة الرياضية.

وفي سياق متصل، أعرب اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» عن الارتياح الكبير للنجاح اللافت للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أثبتت جدارتها لتكون مقرًا محتملاً لدورة الألعاب الأفريقية 2027، في ظل ما توفره من إمكانيات تنظيمية ولوجستية متقدمة.