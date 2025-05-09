شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، منتخب سلوفينيا يحسم مصير جراديشار مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.. رسميا، وسيراميكا يخطف التعادل مع الزمالك 2 - 2 فى أول ظهور للرمادى.. فيديو وصور، واتحاد الكرة يهنيء محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام فى الدورى الإنجليزى.

منتخب سلوفينيا يحسم مصير جراديشار مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.. رسميا

أعلن ميلينكو أسيموفيتش مدرب منتخب سلوفينيا تحت 21 سنة، موقفه من اللاعب جراديشار مهاجم الأهلى من المشاركة فى اليورو.

سيف عيسي يفوز علي صاحب فضية أولمبياد باريس ويتوج بذهبية ببطولة المملكة

حقق البطل الاوليمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر ونادي الصيد الميدالية الذهبية لبطولة المملكة لأندية التايكوندو للأوزان الأولمبية للدرجة الأولى المقامة حاليًا في السعودية.

سيراميكا يخطف التعادل مع الزمالك 2 - 2 فى أول ظهور للرمادى.. فيديو وصور

خطف فريق سيراميكا التعادل مع الزمالك بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب

رئيس اتحاد السلة يعلن عودة الجماهير في لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

أعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عودة الجماهير في مباريات الدور النصف النهائي ببطولة دوري السوبر موسم 2024/2025.

أزمة دفاعية تضرب الأهلى قبل مواجهة سيراميكا بالدوري المصري

يواجه الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة عماد النحاس أزمة دفاعية قبل مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا بعد إصابة رامى ربيعة فى لقاء المصري

اتحاد الكرة يهنيء محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام فى الدورى الإنجليزى

حرص اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، تقديم التهنئة للدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، من قبل رابطة كتاب كرة القدم (FWA).

رد رابطة الأندية وراء تأجيل قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

تنتظر لجنة الاستئناف باتحاد الكرة رد رابطة الأندية علي أسباب القرار المنظور أمامها حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي ولم يحضر الأهلي.

زيزو يجهز ملف الدفاع عن نفسه فى جلسة تحقيق الزمالك غدًا

يجهز أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ملف الدفاع عن نفسه خلال جلسة التحقيق التى حددتها الشئون القانوينة بالنادى، والمقرر لها الساعة الحادية عشر صباح غدًا السبت.