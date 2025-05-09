شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يقلص النتيجة لبيراميدز أمام البنك الأهلى في الدقيقة 48 (2-1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز النتيجة أمام البنك الاهلى في الدقيقة 48، فى المباراة، التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

وأحرز إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 بعدما راوغ مدافع البنك الاهلى ووضع الكرة في أقصى الزاوية الشمال فشل البلعوطى في التصدي لها.

وكان محمد إبراهيم أحرز هدف التقدم للبنك الاهلى في الدقيقة 4، بعدما استغل عرضية متقنة من يعقوبو ليسددها على الطائرة في شباك بيراميدز يفشل أحمد الشناوى في التصدي لها، وأضاف أسامة فيصل الهدف الثانى للبنك الأهلى في الدقيقة 21 بعدما استغل تمريرة ياو أنور الذى خطف الكرة من بلاتى توريه ومرر الكرة لأسامة فيصل الذى وضعها على يسار أحمد الشناوى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامى - محمود مرعى - محمد الشيبي

الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتى - بلاتى توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

الهجوم: فيستون ماييلى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامى - على جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدى - يوسف أوباما - مروان حمدى - عبد الرحمن مجدى - دودو الجباس.

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، سيرجى أكا، أحمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولى.