شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام زيزو للأهلي والإعلان عن الصفقة رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

بات انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للنادي الأهلي مسألة وقت فقط بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة من خلال التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وحصل الأهلي على توقيع زيزو لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل وسيكون كأس العالم للأندية أول مشاركة لـ زيزو مع الأهلي.

ولن يستطيع الأهلي الإعلان عن صفقة زيزو بشكل رسمي إلا بعد إنتهاء الموسم الكروي المحلي الذي ستكون نهايته يوم 5 يونيو المقبل بإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

ويسافر الأهلي إلى أمريكا مساء يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية يتخلله مباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي استعداداً للبطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً.

وبذلك لن يستطيع زيزو السفر مع الأهلي إلى أمريكا ، حيث سيُعلن مسئولو القلعة الحمراء عن الصفقة رسمياً بعد إنتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز ثم يلتحق اللاعب ببعثة الأهلي في أمريكا.

ويستهل الأهلي منافساته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.