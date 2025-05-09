شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع بتروجت 1-1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فاركو مع بتروجت بهدف لمثله فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح جابر كامل التسجيل لـ فاركو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل إسماعيل بامبا لـ بتروجت في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً.

تشكيل بتروجيت ضد فاركو

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، حامد حمدان.

خط الوسط: رشاد المتولي، محمد علي، خالد أبو زيادة.

خط الهجوم: بدر موسى، إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

تشكيل فاركو أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، إينوك بنجامين، أحمد شريف مصطفى، أحمد جمال كامل.

خط الوسط: عمرو ناصر، عزمي غوما، جيفرسون إينكادا.

خط الهجوم: عمر رضا، ياسين محمد، محمد فخري.

ترتيب فاركو وبتروجت في الدورى

ويحتل فريق فاركو المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.