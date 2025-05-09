شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يتفق مع الإيطالي ماركو بونيتا لتدريب منتخب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، اتفاقه مع المدرب الإيطالي ماركو بونيتا لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري الأول للرجال.

ومن المقرر أن يصل المدرب إلى القاهرة غدًا لتوقيع العقود الرسمية وبدء مهمته.

ويمتلك بونيتا سجلًا تدريبيًا حافلًا يمتد لعدة عقود، بدأه في مسقط رأسه بإيطاليا ضمن قطاع الناشئين، وحقق أولى بطولاته في موسم 1989/1990 حين تُوِّج ببطولة إيطاليا تحت 14 عامًا مع فريق كوناد CR رافينا، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول في النهائي الوطني لفئة تحت 16 عامًا.

في عام 1990، التحق بنادي ميساجيرو رافينا للعمل ضمن فرق الناشئين تحت قيادة المدرب الشهير ألكسندر سكيبا، حيث ساهم في الفوز بثمانية ألقاب محلية في بطولات إيطاليا للفئات السنية المختلفة.

وفي مارس 2001، تم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي للسيدات، وحقق معه إنجازات بارزة، أبرزها التتويج ببطولة العالم عام 2002 لأول مرة في تاريخ المنتخب، إلى جانب الفوز بفضيتين في بطولتي أوروبا عامي 2001 و2005. وخلال تلك الفترة، خاض 255 مباراة، فاز في 169 منها.

كما خاض تجربة ناجحة مع المنتخب البولندي للسيدات، وقاده لاحتلال المركز التاسع في أولمبياد بكين 2008.

وقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بهدف تحديد هوية الخبير الفني الذي سيتولى تدريب منتخب "فراعنة الطائرة" خلال المرحلة المقبلة.

وتمت المفاضلة خلال هذه الاجتماعات بين عدد من المدارس التدريبية المختلفة، حيث طُرحت عدة أسماء وجنسيات، إلا أن مجلس الإدارة قرر في نهاية المباحثات الاستقرار على المدرسة الإيطالية للاستفادة من خبراتها، إلى جانب استمرار المدرسة البرازيلية العاملة حاليًا في قطاع الناشئين، في إطار سعي الاتحاد لدمج الخبرات العالمية المختلفة ضمن خطة الإعداد الجاد للأولمبياد المقبلة وبطولات العالم.