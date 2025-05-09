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حارس مودرن سبورت يجري عملية جراحية ناجحة في الكتف

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حارس مودرن سبورت يجري عملية جراحية ناجحة في الكتف

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القاهرة - سامية سيد -  

أجرى أحمد يحيى عبد الغني حارس مرمى نادي مودرن سبورت، ، عملية جراحية ناجحة تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم، أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر  ، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال إحدى المباريات.

وأصيب حارس مودرن بقطع كامل في أوتار الكتف الرافعة نتيجة ارتطامه بالعارضة.، وتم إجراء الجراحة بالمنظار، حيث تم تصليح الأوتار وتركيب 3 خطاطيف جراحية عميقة ، ومن المنتظر بعد العملية أن يبدأ أحمد يحيى تمرينات علاجية مباشرة، ومن المتوقع عودته للملاعب بعد 3 شهور.

وحرص الجهاز الطبي للنادي مودرن على الاطمئنان على حالة اللاعب عقب الجراحة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي دقيق خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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