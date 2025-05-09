موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يغلق نادى الزمالك بقيادة أيمن الرمادى صفحة مواجهة سيراميكا فى الدورى، ليبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وخطف فريق سيراميكا التعادل مع الزمالك بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، فى الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، فى أول مباراة للفارس الأبيض تحت قيادة أيمن الرمادى، ليواصل الزمالك سلسلة التعادلات.

سجل ناصر منسى الهدف الأول للزمالك مستغلاً خطأ كارثى من محمد بسام، وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا، ثم سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من جديد، وتعادل لسيراميكا أحمد بلحاج فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 فى المركز السادس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة

يلتقى فريق الزمالك مع بيراميدز فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.