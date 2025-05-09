شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسي يفوز علي صاحب فضية أولمبياد باريس ويتوج بذهبية ببطولة المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البطل الاوليمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر ونادي الصيد الميدالية الذهبية لبطولة المملكة لأندية التايكوندو للأوزان الأولمبية للدرجة الأولى المقامة حاليًا في السعودية.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 8 وحتى 10 مايو الجاري، على صالة نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، تحت إشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، وينظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو.



وحقق سيف فوزًا مهما على البريطاني كادين كونينجهام لاعب اتحاد جدة السعودي والحاصل على فضية أولمبياد باريس فى الوزن الثقيل ، وذلك خلال مشاركته في بطولة المملكة لأندية التايكوندو للأوزان الأولمبية للدرجة الأولى، المقامة حاليًا في السعودية.



ويشارك في البطولة 98 لاعبًا يمثلون 28 ناديًا من مختلف مناطق المملكة، تحت إدارة تحكيمية مكونة من 30 حكمًا، وتُعد من أبرز بطولات التايكوندو المحلية في السعودية

الجدير بالذكر ان مشاركة سيف عيسي بالبطولة تعد اول مشاركة له بالوزن الثقيل ضمن الاوزان الاولمبية بعد تغيير وزنه من تحت ٨٠كجم الي فوق ٨٠ كجم والمنافسة على الالقاب بهذا الوزن خلال المنافسات الدولية المقبلة

ويحمل سيف عيسى في رصيده إنجاز الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 الي جانب حصوله علي ميداليتين ببطولات العالم ، ويُعد أحد أبرز نجوم اللعبة في العالم