شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى رجل مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل ناصر منسى مهاجم الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

خطف فريق سيراميكا التعادل مع الزمالك بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، فى أول مباراة للفارس الأبيض تحت قيادة أيمن الرمادى، ليواصل الزمالك سلسلة التعادلات.

سجل ناصر منسى الهدف الأول للزمالك مستغلاً خطأ كارثى من محمد بسام، وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا، ثم سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من جديد، وتعادل لسيراميكا احمد بلحاج فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 فى المركز السادس.