شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا في كأس أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاماً بقيادة أسامة نبيه التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة الجولة الختامية بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا للشباب أمام منتخب تنزانيا والتي تنطلق بعد قليل على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وأجرى الجهاز الفني تعديلين على التشكيل الذي بدأ به مباراة منتخب زامبيا في الجولة الماضية حيث أعاد محمد سمير لمركز الظهير الأيمن بدلاً من يوسف عبد الحفيظ ودفع بـ أحمد شرف في الخط الأمامي بدلاً من محمد عبد الله المصاب بمزق في العضلة الأمامية .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

عبد المنعم تامر - محمد سمير - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين – مهاب سامي – أحمد خالد "كاباكا" – سيف سفاجا – محمد السيد – عمر خضر – أحمد شرف – محمد زعلوك.



أما على مقاعد البدلاء فيجلس: أحمد وهب - أحمد منشاوي – يوسف عبد الحفيظ - محمد جمال – محمد السيد – محمود لبيب – أحمد وحيد - عمر أسامة – محمد رأفت – مهند محمد.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.