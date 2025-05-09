شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخطف بيراميدز بثنائية والسماوى يحاول الرد بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البنك الأهلى فى التقدم على بيراميدز بهدفين نظيفين بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

وأحرز محمد إبراهيم هدف التقدم للبنك الاهلى في الدقيقة 4، بعدما استغل عرضية متقنة من يعقوبو ليسددها على الطائرة في شباك بيراميدز يفشل أحمد الشناوى في التصدي لها.

وحاول فريق بيراميدز الرد السريع على هدف البنك الأهلى بتسديدة قوية من فيستون ماييلى من خارج المنطقة إلا أن أحمد صبحى حارس البنك الأهلى يتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

وواصل بيراميدز هجماته من أجل إدراك التعادل، وواصل أحمد صبحى الحفاظ على شباكه في الدقيقة 11، بعدما تصدى لكرة إبراهيم عادل الذى حول عرضية محمد الشيبى في مرمى البنك، إلا أن أحمد صبحى تعامل معها.

وأضاف أسامة فيصل الهدف الثانى للبنك الأهلى في الدقيقة 21 بعدما استغل تمريرة ياو أنور الذى خطف الكرة من بلاتى توريه ومرر الكرة لأسامة فيصل الذى وضعها على يسار أحمد الشناوى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامى - محمود مرعى - محمد الشيبي

الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتى - بلاتى توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

الهجوم: فيستون ماييلى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامى - على جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدى - يوسف أوباما - مروان حمدى - عبد الرحمن مجدى - دودو الجباس.

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، سيرجى أكا، أحمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولى.