شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم الجمعة فى كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

وضع منتخب مصر للشباب نفسه في موقف معقد ومربك بعد تعادله مع زامبيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، ليبقى مصيره فى التأهل إلى ربع النهائي معلقًا بنتائج الآخرين قبل مباراته الليلة مع تنزانيا.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم جواره جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وسيراليون.

موعد مباراة مصر أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

ويواجه منتخب مصر تحت 20 عامًا نظيره التنزانى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وزامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.