شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد التعادل أمام سيراميكا.. الزمالك يبتعد بـ8 نقاط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأخر الزمالك بفارق 8 نقاط كاملة عن الاهلى متصدر ترتيب الدورى ، بعد تعادل الأبيض أمام سيراميكا بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، فى أول مباراة للفارس الأبيض تحت قيادة أيمن الرمادى، ليواصل الزمالك سلسلة التعادلات.

سجل ناصر منسى الهدف الأول للزمالك مستغلاً خطأ كارثى من محمد بسام، وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا، ثم سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من جديد، وتعادل لسيراميكا احمد بلحاج فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 فى المركز السادس.



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