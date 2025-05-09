شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إصابة ناصر ماهر بالتواء فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر لاعب الوسط خلال مباراة سيراميكا في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر ماهر تعرض لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل، وسيخضع لأشعة على القدم خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته، مشدداً على أن الإصابة بعيدة عن الركبة بعد الالتحام القوي الذي تعرض له في اللقاء.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.