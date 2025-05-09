دورة روما: بداية قوية لألكاراس وسابالينكا

الرياص - اسماء السيد - روما : استهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا مشواره في دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش الصاعد من التصفيات 6 3 و6 3 الجمعة في الدور الثاني.

واحتاج ألكاراس، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة لفخذه الأيمن تعرض لها عندما خسر نهائي دورة برشلونة امام الدنماركي هولغر رونه أواخر الشهر الماضي، الى ساعة و23 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس على لايوفيتش في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقال الكاراس "قمت بعمل جيد اليوم، آمل ان تكون الأمور افضل غدا والاحد".

وعما قام به خلال تعافيه من اصابته "حاولت الاستفادة قدر الامكان من عدم مشاركتي في الدورات وكنت اتطلع الى الايجابيات، كان بمقدوري البقاء في المنزل مع عائلتي واصدقائي للتعافي واستعادة حيويتي".

وضرب ألكاراس بقوة في بداية المباراة بكسبه الأشواط الأربعة الأولى وتقدم 4 0 ثم 5 1، لكن لايوفيتش قلص الفارق الى 3 5 بكسره إرسال الاسباني في الشوط الثامن، قبل أن يرد الأخير في التاسع منهيا المجموعة في صالحه في 43 دقيقة.

وتابع ألكاراس أفضليته في الثانية وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني متقدما 2 0 الى ان كسبها 6 3 في 38 دقيقة.

ويلتقي ألكاراس في الدور الثالث مع الصربي لاسلو دجيريه الفائز على الأميركي أليكس ميكيلسن 6 0 و6 3، حيث يتطلع إلى نهائي محتمل مع المصنف الأول عالميا يانيك سينر في العاصمة الإيطالية.

ويعود سينر الى المنافسة بعد إيقافه لثلاثة أشهر بسبب المنشطات، وسيلعب السبت مع الارجنتيني ماريانو نافوني.

ومنذ بداية موسم الملاعب الترابية، فاز ألكاراس بتسع مباريات متتالية وحصد لقب دورة مونتي كارلو وبلغ المباراة النهائية لبرشلونة حيث خسر أمام رونه 6 7 (6 8) و2 6.

وفشل البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر عالميا في التخلص من حساسيته تجاه الملاعب الترابية في روما وخسر امام الايطالي فرانشيسكو بافارو الـ101 عالميا والمشارك ببطاقة دعوة 5 7 و3 6.

وباستثناء الدور نصف النهائي في عام 2014 وربع النهائي في عام 2020، عانى ديميتروف، البالغ من العمر 33 عاما، من سلسلة خيبات أمل في دورة روما. ومع ذلك، حقق بعض النتائج المشجعة إلى حد ما على الملاعب الترابية، وهي الأرضية التي لا يفضلها، حيث وصل إلى ربع النهائي في مونتي كارلو وثمن النهائي في مدريد.

ويلتقي باسارو في الدور المقبل مع الروسي كارن خاتشانوف الثالث والعشرين والفائز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا 4 6 و7 5 و6 1.

وتغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ نهائي هذه الدورة عام 2022 على الفرنسي ألكسندر مولر 5 2 و7 6 (7 3).

ويبدأ الألماني ألكسندر زفيريف، بطل العام الماضي، حملته ضد الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيلي في آخر مباريات اليوم على الملعب الرئيسي.

وقوية لسابالينكا أيضا

ولدى السيدات، ضربت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا بقوة بفوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا 6 2 و6 2 في الدور الثاني.

وحسمت البيلاروسية التي خسرت المباراة النهائية العام الماضي امام البولندية إيغا شفيونتيك، المجموعة الاولى بسهولة 6 2 في 27 دقيقة بعدما كسرت إرسال الروسية في الشوطين السادس والثامن.

وكررت سابالينكا التي أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، السيناريو ذاته وبالنتيجة ذاتها في الثانية بكسرها إرسال بوتابوفا في الشوطين السادس والثامن لكن في 36 دقيقة.

وقالت سابالينكا بثقة "أقول إن اللاعبة المتصدرة دائما ما تكون المرشحة للفوز. أعلم أنه إذا قدمت أفضل أداء لي وبذلت قصارى جهدي في الملعب، فسأتمكن من الفوز بهذه الدورة".

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث مع الأميركية صوفيا كينن الحادية والأربعين والفائزة على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا 6 3 و6 0 في 66 دقيقة.