شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. سيراميكا يبحث عن هدف التعادل مع الزمالك (1-0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة سيراميكا والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ومازال الفارس الأبيض متقدمًا بهدف دون رد، سجله ناصر منسي.

وضغط سيراميكا بقوة على الزمالك فى الربع ساعة الأولى، وخلق أكثر من فرصة خطرة، فى الوقت الذى اكتفى فيه الزمالك بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 14 ارتكب محمد بسام حارس سيراميكا خطأ كارثى أمام ناصر منسى الذى استغل الخطأ وسجل هدف التقدم.

فى الربع ساعة الثانية حافظ الزمالك على تقدمه وحرم سيراميكا من أكثر من فرصة، فى المقابل سعى لاعبى سيراميكا لتسجيل هدف التعادل، وكاد ناصر منسى أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 30 مستغلاً تقدم محمد بسام.

وتعرض ناصر ماهر للإصابة ليضطر أيمن الرمادى لاجراء أول استبدال بنزول حسام أشرف وخروج ناصر ماهر فى الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثانى حاول سيراميكا البحث عن فرصة للوصول إلى مرمى الزمالك، فيما حاول لاعبو الزمالك امتصاص حماس الخصم والحفاظ على نظافة مرماه.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي، خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.