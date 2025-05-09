شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف سبب استبعاد رمضان وفتحى ولاشين من مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب خروج الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين من قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويجل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي يعاني من جزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات الأخيرة، فيما يعانى مصطفى فتحي من شد في العضلة الأمامية، ويؤدي برنامجا تأهيليا مع الجهاز الطبي.

ويعاني مهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة، وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس.