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شكودي جبريل وبامبا يقودان هجوم بتروجت أمام فاركو في الدورى

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شكودي جبريل وبامبا يقودان هجوم بتروجت أمام فاركو في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، عن تشكيل الفريق البترولى لمواجهة فاركو، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الممتاز.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وحامد حمدان وخالد أبو زيادة

خط الوسط: محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي

خط الهجوم: بدر موسى وشكودي جبريل وإسماعيل بامبا

وعلى دكة البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبدالله محمود وعبد العزيز سيد وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وإيمانويل لاكي وشيمس كليتشي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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