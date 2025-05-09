شكرا لقرائتكم خبر عن شكودي جبريل وبامبا يقودان هجوم بتروجت أمام فاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، عن تشكيل الفريق البترولى لمواجهة فاركو، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وحامد حمدان وخالد أبو زيادة خط الوسط: محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي خط الهجوم: بدر موسى وشكودي جبريل وإسماعيل بامبا وعلى دكة البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبدالله وعبدالله محمود وعبد العزيز سيد وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وإيمانويل لاكي وشيمس كليتشي.

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