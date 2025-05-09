شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخطف التعادل مع الزمالك 2 - 2 فى أول ظهور للرمادى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

خطف فريق سيراميكا التعادل مع الزمالك بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، فى أول مباراة للفارس الأبيض تحت قيادة أيمن الرمادى، ليواصل الزمالك سلسلة التعادلات.



احتفال سيراميكا



احتفال لاعبى سيراميكا



أسلام عيسى



الجهاز الفنى لنادى الزمالك

سجل ناصر منسى الهدف الأول للزمالك مستغلاً خطأ كارثى من محمد بسام، وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا، ثم سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من جديد، وتعادل لسيراميكا احمد بلحاج فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 فى المركز السادس.

وضغط سيراميكا بقوة على الزمالك فى الربع ساعة الأولى، وخلق أكثر من فرصة خطرة، فى الوقت الذى اكتفى فيه الزمالك بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 14 ارتكب محمد بسام حارس سيراميكا خطأ كارثى أمام ناصر منسى الذى استغل الخطأ وسجل هدف التقدم.

فى الربع ساعة الثانية حافظ الزمالك على تقدمه وحرم سيراميكا من أكثر من فرصة، فى المقابل سعى لاعبى سيراميكا لتسجيل هدف التعادل، وكاد ناصر منسى أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 30 مستغلاً تقدم محمد بسام.



الزمالك وسيراميكا



أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى الزمالك



أيمن الرمادى



جانب من احتفال أسلام عيسى

وتعرض ناصر ماهر للإصابة ليضطر أيمن الرمادى لاجراء أول استبدال بنزول حسام أشرف وخروج ناصر ماهر فى الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثانى حاول سيراميكا البحث عن فرصة للوصول إلى مرمى الزمالك، فيما حاول لاعبو الزمالك امتصاص حماس الخصم والحفاظ على نظافة مرماه.

وسجل إسلام عيسى هدف التعادل لسيراميكا فى الدقيقة 64، وفى الدقيقة 70 نجح سيف الدين الجزيرى من تسجيل الهدف الثانى لفريقه ويستعيد التقدم للزمالك.

وتعرض محمد صبحى حارس الزمالك للإصابة بعد التحام مع لاعب سيراميكا، ليتم استبداله فى الدقيقة 80 ودخول محمد عواد بدلاً منه.

وفى الدقيقة 90+3 سجل أحمد بلحاج لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك، بضربة رأس صاروخية.



عبد الله السعيد



مباراة الزمالك وسيراميكا الدورى المصرى



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة سيراميكا والزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي، خط الهجوم: مروان عثمان.



ناصر منسى واحتفال بالهدف الأول



ناصر منسى وسيف جعفر