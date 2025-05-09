شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنيء محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام فى الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، والجهاز الفنى للمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على تقديم التهنئة للدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، من قبل رابطة كتاب كرة القدم (FWA).

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك صورة لمحمد صلاح وعلق عليها ، "دائمًا في المقدمـــــة ، ونهنئ قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية".



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وحصل محمد صلاح على 90% من إجمالي الأصوات من إجمالي المشاركين في اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، متفوقًا على فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً في القائمة، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة.

ويتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة، كما قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

واحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول المركز السادس فى قائمة أكثر اللاعبين شعبية على مستوى العالم 2025، وفقًا لموقع "givemesport" الإنجليزي، بناءً على العديد من العوامل، أبرزها جودة اللاعب داخل أرض الملعب وقوة العلامة التجارية والتسويقية، والإنجازات الفردية.