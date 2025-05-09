شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلوفينيا يحسم مصير جراديشار مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ميلينكو أسيموفيتش مدرب منتخب سلوفينيا تحت 21 سنة، موقفه من اللاعب جراديشار مهاجم الأهلى من المشاركة فى اليورو، والتى يتعارض موعدها مع مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية منتصف يونيو المقبل.

وقال ميلنيكو فى بيان رسمى: "جراديشار لاعب أساسى فى منتخب سلوفينيا تحت 21 عاماً، ولعب دوراً محورياً فى تأهل سلوفينيا إلى بطولة أوروبا تحت 21 عاماً لأول مرة فى تاريخها، ويُعدّ هذا إنجازاً تاريخياً لمنتخب الشباب".

ويضيف: "نأمل بالطبع أن يشارك نيجك فى بطولة أوروبا، فهى فى النهاية مكافأةٌ له، وفرصةٌ للاعبى جيله للتألق على أكبر منصةٍ رياضية".

وتابع: "لقد أرسلنا بالفعل استدعاءً رسمياً إلى ناديه، لكن باستثناء التقارير الإعلامية، لم نتلقَّ أى معلوماتٍ أخرى من مصر حتى الآن".

وشدد: "سنحترم قرار الأهلى، فهو فى نهاية المطاف جهة عمله، ولا نفكر فى اتخاذ أى إجراءٍ تأديبى ضد اللاعب، فلدينا علاقةٌ ممتازةٌ معه ونريد أن تبقى كذلك".