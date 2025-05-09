شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يضيف الهدف الثانى للزمالك أمام سيراميكا (2-1).. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك الهدف الثانى لفريقه فى شباك سيراميكا فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز،لتصبح النتيجة 2-1 للفريق الأبيض.



الجهاز الفنى لنادى الزمالك



الزمالك وسيراميكا



أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى الزمالك

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.



عبد الله السعيد



مباراة الزمالك وسيراميكا الدورى المصرى

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.



جانب من لقاء الزمالك وسيراميكا



سيف جعفر

مقاعد بدلاء سيراميكا أمام الزمالك

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدورى

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، بينما سيراميكا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة سيراميكا والزمالك



ناصر منسى واحتفال بالهدف الأول